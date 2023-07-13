Manisa’nın Salihli ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma ilçe koordinasyon kurulu toplantısı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak, toplumsal bilinci yükseltmek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 2023 yılı ’Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı’ ve çocuk ihmal ve istismarına yönelik farkındalık oluşturmak adına yapılacak çalışmalar konusunda ’Çocuk koordinasyon kurulu toplantısı’ Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığı’nda Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Aksu, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, MCBÜ Salihli MYO Öğretim Görevlisi Nihan Bozdemir, Salihli ADM Müdürü Ayşe Arıkan, İŞKUR Şube Müdürü Huriye Özcan, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Cem Tığrak katıldı.