Salihli Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçe merkezi ve uygulama noktalarında, “Kadına El Kalkamaz” sloganı ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekerek, vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmede bulundu.

Salihli Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçe merkezi ve uygulama noktalarında, “Kadına El Kalkamaz” sloganı ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekerek, vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, gerçekleşen farkındalık çalışmalarında vatandaşlara, “Kadına El Kalkamaz” vurgusu yaparak, İçişleri Bakanlığı ve Kolluk Kuvvetlerinin Kadına Yönelik Gerçekleştirdiği Hizmet Modelleri, KADES Programı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünün İş ve İşleyiş çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer de standı gezerek bilgi aldı.