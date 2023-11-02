Manisa’nın Salihli ilçesinde Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş Judo Salonunda kemer sınavında ter döktü. Gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü Judo Takımı, 2023 yılı güz dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Kurtuluş Judo Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Minik judocular Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Buse Yıldırım ve Songül Aşka’dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.