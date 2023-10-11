Salihli Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan, “Hoş Geldin Bebek” adlı hediye paketi dağıtımı sürüyor. Proje kapsamında şu ana kadar bebeği yeni doğmuş 171 aileye hediye paketi dağıtıldı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerine devam ediyor. Yeni bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret edip Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın tebrik mesajını ileten Belediye Sosyal Yardım İşleri ekibi, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik içerisinde biberon, bebek şampuanı, önlük, banyo seti, battaniye ve bebek bezi malzemelerinin bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantaları hediye ederek yüzleri güldürüyor.

Salihli’de birçok alanda hayata geçirdikleri sosyal belediyecilik hizmetleriyle ailelere destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hoş Geldin Bebek projemiz ile güzel şehrimizde hayata merhaba diyen bebeklerimizi evlerinde ziyaret ederek annelerimizin sevincini paylaşıp onlara bebeklerin ihtiyacı olan malzemelerin bulunduğu hediyeler veriyoruz. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni eder, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim” diye konuştu.