Manisa’nın Salihli ilçesinde Belediye Türk Halk Müziği Korosu, şef Mustafa Şentürk yönetiminde hazırladığı “Yurdumun Türküleri 4” konserinde, farklı yörelere ait birbirinden güzel eserler seslendirirek, izleyenlere türkülerle dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluşan Türk Halk Müziği Korosu, sunuculuğunu Beyhan Duran’ın yaptığı konserde, şef Mustafa Şentürk yönetiminde dillerden düşmeyen türküleri seslendirerek, seyircileri türkü yolculuğuna çıkardı. Şef Mustafa Şentürk yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, iki bölümden oluşan konserde, çeşitli yörelere ait olan 24 türküyü seslendirdi. Türkü dolu bir gecenin yaşandığı konserde, seyirciler de sevilen türkülere eşlik etti. Şef Mustafa Şentürk de güzel bir türkü seslendirerek geceye renk kattı.

Konser sonunda Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Korosu ve saz heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatla ilgili etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bizlere türkülerle dolu güzel bir gece yaşatan Şef Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Koromuza ve saz heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, şef Mustafa Şentürk ve sunucu Beyhan Durak ile THM Koro üyelerine ve saz heyetine çiçek takdim etti.

Konsere, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile sanatseverler katıldı.