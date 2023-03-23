Manisa’nın Salihli Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı. Halk ekmek fabrikasında üretilen 200 gram ekmek 3 TL, 250 gram pide 5 TL’den satılacak.

“Halk Ekmek Fabrikamız, hayırlısıyla hizmete başladı” diyen MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak halkımıza daha ucuz ve ekonomik ekmek sunmak amacıyla Halk Ekmek Fabrikamızda hayırlısıyla üretime başladık. Ramazan ayının ilk gününde Bismillah deyip üretime başladığımız Halk Ekmek Fabrikamızdan vatandaşlarımıza her gün saat 17.00’de Razlı Muhtarlık Binası, Kurtuluş Pazar yeri, Gümüşçayı Pazar yeri, Kent Meydanı ve Mehmetçik Parkı köşesindeki satış noktalarında 200 gram ekmek 3 TL, 250 gram Pide 5 TL olarak satışa sunulacaktır. Salihli’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.