Bölgesel Amatör Lig(BAL) 10. Grup’ta ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Ortaköy’ü, 85. dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Salihli Belediyespor, galibiyetle tanıştı.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 10. Grup’ta ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Ortaköy’ü, 85. dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Salihli Belediyespor, galibiyetle tanıştı.

BAL 10. Grupta 3 haftadır puanla tanışamayan Salihli Belediyespor, İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda Ortaköy’ü konuk etti. Antrenörler Feridun Yarkın ve İsmail Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor, Mülazim Argız, Hakan Özler ve Semih Kurtuluş hakem üçlüsünün yönettiği maçta 4. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 2. yarısında da Salihli Belediyespor, rakip kalede zaman zaman baskı kursa da etkili olamadı. Aradığı golü 85. dakika da Mustafa Aktaş’ın ayağından bulan Salihli Belediyespor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak gülen taraf oldu. Salihli Belediye aldığı galibiyetle 3 puanla tanışırken, Ortaköy ise 1 puanda kaldı.

Stat: İsmail Doğan Erdinç

Hakemler: Mülazim Argız xx, Hakan Özler xx, Semih Kurtuluş xx

Salihli Belediyespor: Fadıl xx, Bilal xx, Soner xx, (Görkem dk. 61 xx) Muhammed xx, (Emre dk. 72 xx) Celalcan xx, Yusuf xx, Mustafa Aktaş xxx, Eray xx, Mert xx, Mustafa Ali xx, (Kerem dk. 44 xx) Emre xx (Ferit dk. 72 xx)

Ortaköy: Aykut xx, Hatip x, Furkan Aktaş xx, Erol x, Abdülsamet xx, Caner x, Umut xx, (Serhat dk. 90 ?) Ümit xx, (İbrahim dk. 88 ?) Deniz x (Fırat dk. 48 xx) Tarık x, (Furkan Han dk. 48 xx) Fatih x (Samet dk. 48 xx)

Kırmızı Kart: Caner (dk. 4) (Ortaköy)

Sarı Kartlar: Yusuf, Mustafa Aktaş, (Salihli Belediyespor) Umut, Erol (Ortaköy)

Gol: Mustafa Aktaş (dk. 85) (Salihli Belediyespor)