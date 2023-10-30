Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Salihli Belediyesinin düzenlediği fener alayı yürüyüşüne katılan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve söyledikleri marşlarla Salihli’yi inletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, Salihli’de hafta boyunca düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam Salihli Belediyesinin düzenlediği fener alayı yürüyüşü binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Anıtı’ndan Devlet Bahçeli Kent Meydanına kadar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve meşalelerle Merkez Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyen korteje, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden sevgi gösterisinde bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın binlerce kişi tarafından okunmasıyla başlayan törende, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda toplananlara seslenen Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm hemşerilerinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Salihli’nin yine bir destan yazarak tarihe not düştüğünü belirten Başkan Kayda, “Salihlili hemşehrilerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını bir kez daha haykırdı. Aziz Atam, Salihli emanetine her zaman sahip çıkmıştır, emanetin emin ellerdedir. Bizler, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için var gücümüzle çalışarak dimdik ayakta duracağız ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyup yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

Fener alayına katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise “Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kortejinde sizlerle birlikte yürümekten onur ve gurur duydum. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

100. yıl meşalesi yakıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al tarafından belediyenin hazırladığı 100. yıl meşalesi yakıldı. Etkinlik, 100. yıl marşları ve türküleri, bayrak gösterisi, DJ performansı, uçan balon ve havai fişek gösterileri ile son buldu.

Fener alayı yürüyüşüne, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, esnaf oda başkanları, muhtarlar, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.