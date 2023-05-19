Salihli’de özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan engelliler, Engelliler Haftası’nda düzenlenen konserle doyasıyla eğlendi.

Salihli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Mustafa Şentürk yönetiminde değişik yörelere ait türküleri seslendirerek merkezde kalan sakinlere müzik dolu bir gece yaşattı. Merkezde kalanlar türkülere eşlik ederek, şef Mustafa Şentürk ile koro üyelerini ayakta alkışladı.

Salihli Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Orçun Semizler ile merkezde kalan sakinler, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ve selamlarını iletti.