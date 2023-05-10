Karayolu Trafik Haftası, Manisa’nın Salihli ilçesinde Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikle İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi öğrenci ve vatandaşlara anlatıldı.

Salihli’de İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikle simülasyon aracına bindirilen öğrenci ve vatandaşlara, olabilecek bir kaza anında araç içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklar gösterildi. Simülasyon aracına binen bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığını deneyimledi.

Etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından stant açıldı. Stantta ekiplerin kullandığı ekipmanlar tanıtılırken, vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik Keskiner Kavşağındaki yaya geçidi boyaması ile son buldu.

Trafik Haftası etkinliğine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Anıl Yorulmaz, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen ile trafik gönüllüsü öğrenciler katıldı.