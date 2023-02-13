Manisa’nın Salihli ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba ve uyku tulumu üretiliyor.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba ve uyku tulumu üretiliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen vatandaşların ısınma probleminin giderilmesi için Salihli’de meslek liselerindeki öğrenciler harekete geçti. Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri uyku tulumu dikerken, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de soba üretmeye başladı. Üretilen soba ve uyku tulumları, depremzedelere gönderilecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen; deprem bölgesi için uyku tulumu üreten Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile soba üretimi yapan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip, emek veren öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.