Manisa’nın Salihli ilçesindeki çocuklar ve gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında ilk kez Floor Curling ile tanışacak.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ’Haydi Spora’ sloganı ile ücretsiz yaz spor okulları düzenliyor. Yaz okullarında Salihli’deki çocuklar ve gençler, ülkemizde pek tanınmayan bir spor dalı olan Floor Curling tanışacak.

Floor Curling hakkında bilgiler veren Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Floor Curling normal zeminde oynanabilen ’Curling’ branşıdır. Buz zemine ihtiyaç olmayan bu branş rahatlıkla düz zemine sahip olan sokak, meydan, okul, spor salonu günü tüm tesislerde oynanabilmektedir" dedi.

Antrenörlerden Tuğba Yılmaz’ın Adana’da açılan kursa katıldığını belirten Ayaz, "Salihli’de yaz spor okullarında Floor Curling branşı başladı. İlgi duyan gençlerimizi 50. Yıl Spor salonuna kayıt olmaya bekliyoruz" diye konuştu.