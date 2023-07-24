Salihli Belediyespor U17 Takımı, Aksaray’da oynanan final grubu müsabakalarını Türkiye 4’üncüsü olarak tamamladı.

U17 Türkiye Şampiyonasında Manisa’nın gururu olan Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor, Aksaray’daki dörtlü finalde İstanbul Dolayoba Spor, Elazığ İl Özel İdare Spor ve Kavaklıderespor takımlarıyla mücadele etti.

Sırasıyla Salihli, Manisa, Uşak 1. kademe, Uşak 2. kademe de şampiyon olan ve büyük başarıya imza atarak adını Türkiye’de 4 takım arasına yazdıran Salihli’nin gençleri, Dağılgan Spor Tesisleri’ndeki ilk maçında karşılaştığı Kavaklıdere Spor’a 2-1 yenildi ve adını finale yazdıramadı. Üçüncülük maçına çıkan Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul Dolayoba Spor’a normal süresi 3-3 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucu 6-5 yenildi. Aksaray’daki 2 maçı da kaybeden Salihli’nin gençleri Türkiye dördüncüsü oldu.

Salihli’nin yetenekli gençleri ile gurur duyduğunu belirten Belediyespor Teknik Direktörü Enver Dağlı “Türkiye Şampiyonluk kupasını Salihli’ye getiremedik fakat dördüncülük kupası ile gönüllerin şampiyonu olduk” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye dördüncüsü olan U17 Futbol Takımını tebrik etti.