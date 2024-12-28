Manisa’nın Salihli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonundaki toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmenin ardından Bağımlıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan Başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan’ın yanı sıra paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı.