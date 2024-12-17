Manisa’nın Salihli ilçesinde avcılar, bilinçli ve sürdürebilir av için avcılık eğitim kursundan geçiyor.

Salihli’de kaçak avlanmanın önüne geçilmesi, avcılıkla ilgilenenlerin yasal çerçevede bilinçli ve sorumlu avcılık eğitimi alarak, doğanın korunmasına, sürdürülebilir avcılığın desteklenmesi amacıyla avcı eğitim kursu düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa açılan kursta Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından gelen kursiyerlere avcılık eğitim veriliyor.

Avcılık kursuna katılan kursiyerlere silahlar ve kullanımı hakkında eğitim verilirken, kurs süresi boyunca mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av turizmi, av köpekleri, av tüfekleri, sürdürülebilir avcılık ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriliyor.

Öte yandan kaçak avcılık konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Kaçak avcılık konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kaçak avcılık; doğal yaşamın dengesini bozmakta, hayvan popülasyonlarını tehlikeye atmakta ve ciddi yasal yaptırımlara tabidir. Doğayı ve yaban hayatını korumak hepimizin sorumluluğudur. Şüpheli durumlarda kurumumuzla iletişime geçmenizi önemle rica ederiz. Unutmayalım, doğayı korumak gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır." ifadelerine yer verildi.