Manisa’nın Salihli ilçesindeki avcılar, bilinçli ve sürdürebilir av için avcılık eğitim kursundan geçiyor.

Salihli’de kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla avcı eğitim kursu düzenlendi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa açılan kursta Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gelen kursiyerlere avcılık eğitim veriliyor.

Avcılık kursuna katılan kursiyerlere silahlar ve kullanımı hakkında eğitim verilirken, kurs süresi boyunca mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av turizmi, av köpekleri, av tüfekleri, sürdürülebilir avcılık ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriliyor.

Salihli Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin ’Avcı Eğitim Kursu’nu bitirerek sertifika alma zorunluluğu bulunduğu için bu kursu düzenledik” dedi.