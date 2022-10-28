Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla belediye tarafından “Salihli ve Atatürk” konulu bir konferans düzenledi. Salihli Belediyesi Sanat Evinde düzenlenen konferansta, araştırmacı-yazar Mustafa Uçar tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında Salihli’ye yaptığı ziyaretler anlatıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla belediye tarafından “Salihli ve Atatürk” konulu bir konferans düzenledi. Salihli Belediyesi Sanat Evinde düzenlenen konferansta, araştırmacı-yazar Mustafa Uçar tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında Salihli’ye yaptığı ziyaretler anlatıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 7 Eylül 1922 tarihinde ilk defa Salihli’yi ziyaret ettiğini ifade eden araştırmacı-yazar Uçar, Yunan askerleri tarafından işgal edilen Salihli ve köylerinde halka büyük zulümler yapılarak şehrin düşman askerlerince yakıldığını söyledi. Araştırmacı-yazar Uçar, Türk Milletinin yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin en son kararlarının Atatürk ve silah arkadaşları Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü tarafından Salihli’de bağlı Adala Mahallesinde bulunan Atatürk Evinde alındığını sözlerine ekledi.

Salihli Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “Salihli ve Atatürk” konulu bir konferans düzenlediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise, “Güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca etkinlik, konser ve programlar düzenleyerek kurtuluş coşkumuzu hep birlikte yaşıyoruz. Şehirlerin bir ruhu ve hafızası vardır. Bu ruhu ve hafızayı her zaman canlı tutmak gerekir. ‘Salihli ve Atatürk’ konulu konferansımızda verdiği bilgilerle bizleri aydınlatan araştırmacı-yazar Mustafa Uçar ile değerli katılımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Konferansa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye meclis üyeleri ve ilçe kurum müdürleri, oda ve kooperatif başkanları, MCBÜ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte sekreteri Aynur Palamutçuoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.