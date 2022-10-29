Salihli Belediyesi tarafından yol ve kaldırım düzenlemeleri ile baştan aşağı yenilenerek sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı Acısu Caddesi ve Gümüşçayı 1 Köprüsünde yol şerit çizgileri çekilerek ulaşım güvenliği arttırıldı.

Salihli Belediyesi tarafından yol ve kaldırım düzenlemeleri ile baştan aşağı yenilenerek sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı Acısu Caddesi ve Gümüşçayı 1 Köprüsünde yol şerit çizgileri çekilerek ulaşım güvenliği arttırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler Acısu Caddesi ile Gümüşçayı 1 Köprüsünde yol çizgi çalışması yaptı.

Sıcak asfalt atılan ve yaya kaldırımları baştan aşağı yenilenen Acısu Caddesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde yaya ve araç ulaşımı daha güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, Gümüşçayı 1 Köprüsünde de yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları yaparak bu bölgedeki ulaşım güvenliğini artırdı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği yol çizgisi ve işaretleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, işaretleme çalışması yapılarak daha güvenli hale getirilen yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.