Salihli Belediyesi, ilçe genelindeki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması ve kullanıma uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile protokol yeniledi.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan ve TSE Manisa İl Temsilcisi Muhittin Aydın katıldı. Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık ve periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla protokol imzaladıklarını belirterek; "Daha öncede birlikte çalıştığımız TSE ile anlaşmaya vararak protokolü yeniledik. Amacımız Manisa’nın en büyük ilçesi Salihli’de can ve mal güvenliğini sağlayarak, asansör kazalarını engellemektir. Salihli’mize hayırlı olsun" dedi.