Manisa’daki zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Manisa’daki zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan 4 şahıs, cezaevine gönderildi.

Salihli’de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, silahla tehdit, uyuşturucu ve fuhuşa aracılık ve hakaret gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 4 ay 10 gün, 3 yıl 3 ay, 2 yıl 4 ay, 3 gün, 7 yıl 21 ay 39 gün hapis cezası bulunan A.F.B. (45), İ.K. (32), H.S. (28) ve H.E. (25) yakaladı.

Yakalanan 4 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA