Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçenin de fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Salihli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu’nu düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Kayda ayrıca, "İlçemizde üstü konut alt bölümü iş yerleri olan zincir marketler, mobilyacılar ve diğer ticari faaliyette bulunan 204 iş yerini proje ve ruhsat uygunlukları, taşıyıcı kolon kesmeleri açısından denetleyecek. Uygun olmayan binalara hemen yasal işlem başlatılacak” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçenin de fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Salihli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu’nu düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Kayda ayrıca, "İlçemizde üstü konut alt bölümü iş yerleri olan zincir marketler, mobilyacılar ve diğer ticari faaliyette bulunan 204 iş yerini proje ve ruhsat uygunlukları, taşıyıcı kolon kesmeleri açısından denetleyecek. Uygun olmayan binalara hemen yasal işlem başlatılacak” dedi.

Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda, ülkenin 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadığına işaret eden Başkan Kayda, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Göreve başladığı 2014 yılından itibaren ilçenin zemin etüdü ile ilgili çalışmaları başlattıklarını açıklayan Başkan Kayda, “Son zamanlarda yaşanan depremler neticesinde yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumudur. İlçemiz yüz ölçümünün tamamı 1. derece deprem bölgesinde yer almakta olup ’diri fay hatları’ ile çevrelenmiştir. Belediyemiz bu şuur ile 11 Aralık 2015 tarihinde Belediye Meclisinden aldığı yetki dahilinde ‘İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu’ çalışmasına başlamış olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18.04.2017 tarihinde onay alınmıştır. 8 ciltten oluşan bu çalışma çerçevesinde ilçemizde yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmış (sıvılaşma bölgeleri, deprem durumu vs.) ve verilecek olan inşaat ruhsatlarına altlık olması sağlanmıştır. Belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları, başvuru tarihinin güncel deprem yönetmeliği ve yapılan bu mikrobölgeleme etüt raporu dikkate alınarak incelenmektedir” dedi.

Bu raporun tüm ilgili paydaşlar ile paylaşıldığını belirten Başkan Kayda, “İlçemizde bugüne kadar yapılan tüm İmar çalışmaları hazırlattığımız bu rapor çerçevesinde yürütülmektedir. Belediye olarak şehrimizde yapılan inşaatları tüm paydaşlarla birlikte denetliyoruz. Bu konuda, Yapı Denetim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, müteahhitler ve Belediye olarak ilgili tüm paydaşların hassasiyetle ve sorumluluklarını bilerek hareket etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.

“Salihli’de yatay mimariye önem verdik”

Ülkenin deprem gerçeği ile yüz yüze olduğunu anlatan Başkan Kayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen “Dikey mimari yok, yatay mimari” sözünü hatırlatarak Salihli’de yüksek katlı bina inşaatlarına onay vermediklerini sadece 5 kat yüksekliğe izin verdiklerini söyledi.

“Salihli’de konut altında bulunan iş yerlerinde proje ve kolon denetimi yapılacak”

11 ilde meydana gelen depremlerde, özellikle konut altı ticari işyeri olan binalarda taşıyıcı kolonların kesilmesinden dolayı büyük yıkımların gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerimizden kurduğumuz ekip, ilçemizde üstü konut alt bölümü işyerleri olan zincir marketler, mobilyacılar ve diğer ticari faaliyette bulunan 204 işyerini proje ve ruhsat uygunlukları, taşıyıcı kolon kesmeleri açısından denetleyecek. Uygun olmayan binalara hemen yasal işlem başlatılacak” dedi.

“Denetim herkes tarafından yapılmalı”

İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan projelerin Belediye tarafından denetlendiğini belirten Başkan Kayda, “Depreme dayanıklı, tüm kurallara uygun binalar yapmak zorundayız. Sadece bu konuda yetkili kurumlar değil yapılan konutları satın alacak vatandaşlarımız da inşaat sürecinden ruhsat aşamasına kadar kendi denetimlerini yapsınlar” dedi.

“Binaların depreme dayanıklılık testi mutlaka yapılsın”

Depremlerin büyük acılara ve yıkımlara neden olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Mevcut binalarının deprem performansını öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın, bina taşıyıcı sistemini detaylı bir şekilde test ve analizini yaptırması gerekmektedir. İki çeşit tespit çalışması bulunmakta olup bunlardan ilki deprem dayanıklılık testleridir. Bağımsız çalışan mühendislik firmaları tarafından yapılan bu analizler sonucunda yapının depreme karşı dayanıklılığı hakkında detaylı bilgi edinilebilmektedir. Riskli yapı tespiti ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılan testlerdir. Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri’nden (https://www.csb.gov.tr/) öğrenilebilmektedir. Bina risk tespiti yaptırmak için kat sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabilmekte olup yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Sonuç olarak yönetmeliklere uygun, tüm ilgili paydaşların denetlediği sağlam binalar yaparsak depremlerde dayanıklı ve ayakta kalan binalara sahip oluruz” dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İmar ve Şehircilik Müdürü Mert Sönmezer ile teknik personel katıldı.