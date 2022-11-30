Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği "Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde desteklerini sürdürüyor. Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan 6 bin 480 zeytin fidanı Salihli’de de üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği "Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde desteklerini sürdürüyor. Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan 6 bin 480 zeytin fidanı Salihli’de de üreticilere teslim edildi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında 70 milyon liralık dev bütçeyi Manisalı üreticilere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Üzüm sepeti, zeytin kasası, gübre ve tohum destekleri gibi projelerle üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde da Salihlili 72 üreticiye 6 bin 480 adet zeytin fidanı desteğinde bulundu. Düzenlenen törenle yüzde 75 hibe destekli zeytin fidanları Salihlili üreticilere teslim edildi.

"Onlarca projeyi teker teker hayata geçirdik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, törende konuşma yaparak kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla hayata geçirilen projelerden bahsetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Daha önce burada üzüm sepeti, zeytin kasası, gübre ve tohum desteklerinde bulunmuştuk. Bugün de zeytin fidanlarımızı dağıtıyoruz. Toplamda bu sene için 150 bin tane meyve fidanı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bunlardan 25 bin tanesi Salihli ilçemiz alacak. 2022 yılında toplam 70 milyonluk bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Onlarca projeyi teker teker hayata geçirdik. Önümüzdeki 2023 yılı içerisinde de desteklerimiz katlanarak devam edecek. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, ürününüz bol kazancınız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Üreticiler desteklerden memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekleri üreticiler de memnuniyetle karşılıyor. Üretici Elif Ayık da destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti. Ayık, "Emekli bir öğretmen olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu bu destekten faydalandım. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Artık emeklilik yaşımda, oksijenle üreterek hem Türkiye’ye faydalı olmak hem de kendi adıma bu işe giriştim. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanımız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz çok büyük destekleri oldu. Teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile üreticiler katıldı.