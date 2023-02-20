Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 okul için depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 okul için depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi.

Salihli ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık testini 5 okul geçemedi. Yapılan test sonucunda ilçede eğitim öğretim yapan Atatürk Ortaokulu, Alpaslan İlkokulu, Fahriye Hanım İlkokulu A Blok, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi C Blok ile Durasıllı Zübeyde Hanım Anaokulu için yıkım kararı verilerek okulların başka okullara taşınmasına karar verildi.

Salihli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Eğitim yuvalarında çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onlara en güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarını sağlamak hepimizin öncelikli görevidir. İlçemizde, daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 11 okulumuzun güçlendirme çalışması tamamlanmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan depremsellik incelemesi sonucunda ilçemizde risk taşıyabileceği değerlendirilen binalar hakkında yıkım kararları verilmiştir” denildi.