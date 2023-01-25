Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen operasyonda 291.5 litre kaçak içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen operasyonda 291.5 litre kaçak içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.A.T. ve H.T.’nin ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 62.5 litre viski, 29 litre rakı ve 200 litre şarap olmak üzere toplam 291.5 litre kaçak içkinin yanı sıra 2 adet tüp, 1 adet tüp üstü ocak ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Kaçak içkilere ve malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.