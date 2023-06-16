Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken, Manisa’nın Salihli ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu. Son zille birlikte Salihli’de 27 bin 483 öğrenci karne aldı.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı, bugün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle yaz tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Beş Eylül İlkokulu’nda düzenlenen resmi karne programına Kaymakam Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Karne töreninde, protokol üyeleri sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini elleriyle takdim etti.

Karne dağıtım töreninde bir değerlendirme yapan Kaymakam Kamil Sağlam, “2022-23 eğitim öğretim yılının son gününde karne dağıtımını yapıyoruz. Hayırlısıyla bir seneyi daha geride bıraktık. Karnelerini alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Eğitim, öğretim döneminde emeği geçen başta öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Karneleri öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.