Manisa’nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Salihli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ve kutlama programı ile kutlandı. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ilk tören Atatürk Abidesine çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından Atatürk Abidesine çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ikinci tören, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda Türkbirliği Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, “Öğretmenlik mesleği sabır, emek ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde kutsal görevlerini özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Törende, emekliye ayrılan öğretmenlere, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam tarafından Hizmet Şeref Belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlediği ‘Öğretmen’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Sağlam, Belediye Başkanı Kayda ve Cumhuriyet Başsavcısı Balık tarafından ödülleri dağıtıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Adı Sanı Duyulmamış’ temalı oratoryo ile sona erdi.

Program sonunda Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Sergi Salonunda açılan Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi, protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.