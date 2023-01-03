Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun kıydığı nikah sayısı bir önceki yıla göre düştü. 2021 yılında bin 364 nikahın kıyıldığı Salihli’de, 2022 yılında bin 308 nikah kıyıldı.

Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun kıydığı nikah sayısı bir önceki yıla göre düştü. 2021 yılında bin 364 nikahın kıyıldığı Salihli’de, 2022 yılında bin 308 nikah kıyıldı.

Salihli’de 2022 yılı içerisinde bin 308 çift, ’mutluluğa evet’ dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurarak evlilik kararı alan 40’ı yabancı uyruklu olmak üzere bin 308 çiftin nikahları Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal tarafından kıyıldı. Mutlu bir yuva kurmak için Salihli Belediyesi’ne başvuran çiftleri Belediye Başkanı Zeki Kayda da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kayda, genç çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyıp, nikah kurumunu taçlandırdı. Başkan Kayda, nikahlarını kıydığı tüm çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2023 yılının sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.