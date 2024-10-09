Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş Judo Salonunda kemer sınavında ter döktü.

Altyapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü Judo Takımı, 2024 yılı güz dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Kurtuluş Judo Salonu’nda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 182 sporcu katıldı. Minik judocular Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Buse Yıldırım, Tuğba Yılmaz, Sümeyye Demir ve Songül Aşka’dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, bir üst kemere terfi eden sporcuları tebrik edip, başarılar diledi.