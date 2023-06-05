Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz döneminde "Haydi Spora" sloganıyla gerçekleşecek yaz spor okullarında 14 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek.

Salihli’de yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz spor okulları çerçevesinde atletizm, hokey, basketbol, oryantring, jimnastik, judo, dart, okçuluk, floor curling, tenis, futbol, voleybol, hentbol ve yüzme branşlarında kurslar verilecek. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilecek olan ücretsiz eğitimlere 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başvuruların ise 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu’nda yapıldığını söyledi. Yaz spor okullarına önem verdiklerini belirten Ayaz, "Amacımız yaz tatilinde binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmak ve onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi.