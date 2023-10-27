Manisa’nın Salihli ilçesinde sporcular, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidanı toprakla buluşturdu.
Salihli Belediyesi Uluslararası Atış Poligonunda düzenlenen “100. yılda 1923 Ağaç Dikimi” etkinliğinde, Belediyesporlu oyuncular Cumhuriyetin kuruluşunu temsil eden 1923 fidanı dikerek can suyu verdi.
Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Ekrem Aysu, Belediyespor antrenörleri ile sporcuların katıldığı etkinlikte, ağaç fidanları tek tek toprağa ekilerek can suyu verildi.