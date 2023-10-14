Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Salihli Şubesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Salihli’nin fahri hemşehrisi Ganire Paşeyeva’yı andı.

Salihli Türk Ocakları tarafından Türkçülük Sohbet Programları kapsamında, “Türk Dünyasının Bilge Asena’sı Ganire Paşeyeva ve Salihli Hatıraları” konulu program ocak binasında gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak katılan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, ömrünü Türk Dünyasına adamış, Türk milliyetçisi, Salihli’nin fahri hemşehrisi Ganire Paşeyeva’yı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Karaoğlu, Paşeyava’nın hayatı, eserleri ve 8-10 Aralık 2015 tarihlerindeki Salihli ziyareti hakkında bilgi verdi.

Karaoğlu “Ganire Paşeyeva, 48 yıllık hayatının her bölümünde Türk milletinin, Turan’ın istiklal ve istikbal kaygılarını taşımış, yapılması gerekenler hakkında tıpkı bir Asena gibi yol göstermiştir. Bilim ve kültürle taçlandırdığı hayatı ile 21. Yüzyılda Türk kızları ve kadınlarına örnek gösterilebilecek bir şahsiyettir. O’nun sözleri Sibirya’dan Kırım’a, Altay’lardan Doğu Türkistan’a Kuzey Kıbrıs’tan Türkmeneli’ne, Anadolu’dan Balkanlar’a nerede Türk varsa onların sesi olmuştur“ dedi.

Salihli Türk Ocakları Şube Başkanı Adnan Araz ise Ganire Paşeyeva’nın bir Türk Ocaklı olduğunu söyledi.