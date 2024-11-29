Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekleyerek Kula’daki 150 öğrenci için mont yardımı yaptı. STSO’nun temin ettiği montları, STSO Meclis Üyesi Harun Uysal ve Komite Üyeleri Mehmet Yavaş ile Ulvi Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş’a teslim etti.

Eğitimi dört koldan desteklemeye devam eden Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), geleneksel hale getirdiği öğrencilere kışlık mont dağıtımına başladı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in önderliğinde Salihli, Kula ve Selendi’deki okullar arasında yapılan dağıtım kapsamında, Kula’da önceden tespit edilmiş 150 ihtiyaç sahibi öğrenci için kışlık mont temin edildi. STSO tarafından temin edilen montlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere STSO Meclis Üyesi Harun Uysal ve Komite Üyeleri Mehmet Yavaş ile Ulvi Uysal tarafından Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş’a teslim edildi.

Önceden tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtım yapılacak okulların belirlendiğini ve montların meclis üyeleri aracılığıyla ilçelerdeki birim sorumlularına teslim edildiğini anlatan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Salihli TSO olarak eğitim alanına her türlü yardımı elimizden geldiği ölçüde yapıyoruz. Bu sene de odamızın kapsama alanında bulunan Salihli ile birlikte Kula ve Selendi’deki Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullara toplam 750 adet kışlık mont dağıtımı yaptık. Bunların 100 adedi Selendi, 150 adedi Kula ve 500 adedi de Salihli’deki okullara yapıldı. Teslim edilen montlarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin koordinesinde okul idarecileri ve okul aile birlikleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.”