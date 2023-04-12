Manisa’nın Salihli ilçesindeki 67 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde yeni başkan Mustafa Dirhem oldu.

186 üyesi bulunan SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu Kamyon Garajı’ndaki kooperatif binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Nurullah Selendili’nin yaptığı kongrede mevcut başkan Esameddin Deniz aday olmazken, Mustafa Dirhem ve Hidayet Açıkgöz başkanlık için yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 93’ünü alan Mustafa Dirhem, SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yeni başkanı seçildi. Kongrede diğer aday Hidayet Açıkgöz 87 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçime katılan üyelere teşekkür eden yeni Başkan Dirhem, “Birlikten güç, güçten kuvvet doğar. Bizlerde birlik ve beraberlik içerisinde kooperatif bayrağımızı en üst seviyelere taşıyacağız” dedi.

Mustafa Dirhem Başkanlığı’ndaki SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Vedat Açıkgöz, Erkut Kuşçu, Yavuz Kırgezen, Habib Özdemir, İsa Karaoğlan ve Hasan Selendili’den oluşurken, denetim kurulu ise Sebahaddin Bedenli, Ali Yeşil ve Ferhat Ay’dan oluştu.