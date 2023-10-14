Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçe merkezinde bulunan Site Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirecek. Asfalt kazım işlemine başlanırken, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Salihli halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtirken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Başkan Ergün ve tüm ekibine teşekkür etti.

İl genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla 2023 asfalt sezonunda 950 kilometrenin üzerinde yolu asfaltla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe merkezlerinde de ihtiyaç duyulan noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Salihli ilçe merkezinde bulunan Site Caddesi’nde de asfalt çalışması yapılacak. Çalışma öncesinde caddede bulunan mevcut asfaltın kazımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Şube Müdürleri ve teknik ekipler de yer aldı.

“Cengiz Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2014 yılında yola çıkarken hep şunu ortaya koymuştuk. Cengiz Başkanımız Manisa’yı değiştirdi. Biz de Cengiz Başkanımız ile el ele Salihli’yi değiştireceğimizi söylemiştik. 10 yıldan beri bu sözümüzü yerine getirdiği için Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün site caddesindeyiz. Site caddesi ile beraber tüm Salihli’nin girişlerini Cengiz Başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda toplam 7 kilometrelik bir hatta Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeni mahallelerimizin tamamını birlikte yapıyoruz. Bugüne kadar inanılmazı başardık. Tam 1 milyon 800 bin metrekare taşa ulaştık. Bu bir ilçe için çok önemli. Dolayısıyla Cengiz Başkanımızın bu desteğinden çok mutluyuz. Buradan Cengiz Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Salihli halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Asfalt çalışması öncesinde sahada teknik inceleme gezisi gerçekleştirdiklerini kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, “Bugün itibariyle hızlı bir şekilde freze çalışmaları başladı. Yapılan istişarelerde Başkanımız buranın yapılması talimatını verdi. Biz de ivedi şekilde asfalt çalışmasını başlattık. Salihli’de bu sezon ciddi anlamda sathi kaplama çalışmalarına da imza attık. 94 kilometreye yaklaşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Sezon bitmeden de 100 kilometrenin üzerine çıkacak. Kilit parke taşı desteklerimiz de devam ediyor. Başkanımızın talimatlarıyla Salihli halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Salihli’de gerçekleştirilen çalışmalar görüşüldü”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Şube Müdürleri ile birlikte Başkan Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Salihli Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.