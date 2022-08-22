Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni kurulan Seyrantepespor Kulübü tarafından Gümüş Kafeterya’da tanışma ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni kurulan Seyrantepespor Kulübü tarafından Gümüş Kafeterya’da tanışma ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltıda konuşan Seyrantepe Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Seyrantepe Spor Kulübü Başkanı Süleyman Yıldız, yarının geleceği olan gençlerin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla kulübü kurduklarını söyledi.

Seyrantepe Mahallesinin futbolcu ve sporcu potansiyelinin çok yüksek bir mahalle olduğunu belirten Salihli’nin yetiştirdiği efsane futbolculardan Halim Okta, “Böyle bir kulübün kurulmasını tebrik ediyorum ve alkışlıyorum, kulübe başarılar diliyorum” dedi.

Sporun Salihli gençliği için çok önemli olduğunu anlatan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, belediye olarak yasal ve yönetmelikler çerçevesinde kulüplere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kulübün Salihli’ye, Seyrantepe Mahallesine hayırlı olmasını dileyen Sözer, yeni kurulan Seyrantepe Spor Kulübüne başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ve Salihli’nin efsane futbolcularından Halim Okta’ya kulüp Başkanı Süleyman Yıldız ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Kuru tarafından plaket verildi.

Kahvaltıya Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Polis Merkezi Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahadır Çelikkol, Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği (SEMDER) Başkanı Yıldırım Yılmaz ile davetliler ve Seyrantepespor’a gönül verenler katıldı.