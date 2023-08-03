Manisa 1. Amatör Küme’nin yeni ekiplerinden Salihli Seyrantepespor, takımı Osman Doğrul’a emanet ettikten sonra 20 oyuncu ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 2. Amatör Küme’den, 1. Amatör Küme’ye yükselen Salihli Seyrantepespor, ilk olarak Teknik Direktör Osman Doğrul ile sözleşme yeniledi. Yeni sezonda Süper Amatör Küme’ye yükselme hesapları yapan Seyrantepespor, iç ve dış transfer çalışmaları kapsamında 20 oyuncu ile anlaşıp, renklerine bağladı.

Osman Doğrul yönetimindeki Seyrantepespor, Yalçın Uyanık, Rıdvan Elitaş, Mustafa Özdemir, Mertcan Özenkan, Muhammed Alagaş, Ali Satmaz, Olcay Yel, Oğuzhan Tuna, Alaattin Kahraman, Özgür Uysal, Mustafa Bosnalı, Soner Şengün, Bünyamin Mercan, Ogün Uyar, Hamit Girgin, Okan Can Güneş, Melih Akyar, Emre Çakmak, Mustafa Kıynak ve Ali Satmaz ile anlaşıp, kadrosuna dahil etti.