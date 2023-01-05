Manisa’da düzenlenen okul sporları yıldızlar dart müsabakalarının kazananı kızlarda Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Manisa’da düzenlenen okul sporları yıldızlar dart müsabakalarının kazananı kızlarda Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Genç Kızlar Dart Müsabakaları Manisa’da gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabakalarda tüm rakiplerini yenen Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Manisa birincisi oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Manisa il birincisi olan Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şubat ayında Kütahya’da yapılacak olan Türkiye grup finallerinde Manisa’yı temsil edecek.