Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 gram metamfetamin, 36 kök kenevir, 7 gram esrar, 12 adet hap ve 10 adet ecstasy hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 fişek halinde 2 gram metamfetamin, 12 adet hap ve 1 fişek halinde 1,12 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 6 şahsa ait 7 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada ise 3 adet hassas terazi, 36 kök kenevir bitkisi, 34,1 gram metamfetamin maddesi, 10 adet ecstasy hap, 7,93 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 9 adet mermi, 6 adet pokeman topu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.B.(34), O.K.(38) ve K.B.(32) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.