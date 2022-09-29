Manisa’nın Salihli ilçesindeki organize sanayi bölgesinde atıksu arıtma tesisinin deşarj suyunun alıcı ortam kabul değerlerinde olduğunun anlık olarak kontrolü amacıyla ’Sürekli İzleme Sistemleri Tebliği’ gereği Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini kurulumu yapıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki organize sanayi bölgesinde atıksu arıtma tesisinin deşarj suyunun alıcı ortam kabul değerlerinde olduğunun anlık olarak kontrolü amacıyla ’Sürekli İzleme Sistemleri Tebliği’ gereği Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini kurulumu yapıldı.

Yaklaşık 1,4 milyon TL’ye mal olan sistemde tesisten çıkan atık sular 365 gün 24 saat prensibi ile anlık olarak cihazlarla analizleri yapılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine online anlık veri iletimi gerçekleştiriyor.

Anlık olarak Ph, iletkenlik, çözünmüş oksijen, kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde ve debi ölçümleri yapılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yetkilileri tarafından yapılan denetim sonucunda sistem onayı alındı.