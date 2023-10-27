Manisa’nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

İdris Özer Başkanlığı’ndaki Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında esnafa 400 tane Ay Yıldızlı bayrak dağıttı. Oda Başkanı İdris Özer, pazarcı esnafına tek tek ay yıldızlı bayrağı teslim etti.

Şanlı Türk Bayraklarının pazarcı esnafında dalgalanacağını belirten Özer, "Bu yıl cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı idrak etmenin heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı öncesi bu anlamlı günü coşkuyla kutlamak ve bayrağımıza olan sevgiyi paylaşmak için esnaf ve hemşehrilerimize Türk bayrakları hediye ettik” dedi.

Pazarcı esnafı da anlamlı hediyeden dolayı Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer’e teşekkür etti.