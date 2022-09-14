Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesinde gerçekleştirilen kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya ile birlikte inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesinde gerçekleştirilen kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya ile birlikte inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli’nin Kurttutan Mahallesinde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, çalışma yapılan alanı Mahalle Muhtarı Arif Yaşar ile birlikte inceledi. Çevik’e, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar eşlik etti. Mahallede ilk olarak yapılan altyapı çalışması incelendi. Ardından mahallede vatandaşlar ile yürütülen çalışmalar hakkında görüşüldü. Programın sonunda Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya’ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Çevik, altyapı ihtiyacı ortaya çıkan her yerde çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Biz, il genelinde uzak-yakın demeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurttutan Mahallemizde de ortaya çıkan altyapı ihtiyacını giderdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.