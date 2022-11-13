MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde 23 kilometrelik altyapı çalışması tamamlanan Salihli’nin Kemerdamları Mahallesi’ni ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde 23 kilometrelik altyapı çalışması tamamlanan Salihli’nin Kemerdamları Mahallesi’ni ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahalleleri sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje çerçevesinde Salihli’nin Kemerdamları Mahallesi’nde de altyapı dönüşümü tamamlandı. Mahallede 11 kilometre kanalizasyon, 12 kilometre de içme suyu hattı döşendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de mahalleyi ziyaret ederek, Muhtar Ahmet Ayyıldız ile bir araya geldi. Aydınyer’e ziyaretinde, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ve teknik personel eşlik etti.

Sözlerine Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek başlayan Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “154 Mahalle Projemize tüm hızıyla devam ediyoruz. Kemerdamları Mahallemizin de idaremiz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile çehresi değişiyor. Mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladık. Kemerdamları’nda 9,5 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün liderliğinde kırsal mahallelerimizin kalkınması için, merkez mahallelerden farkı kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız da mahallelerinde yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, “Öncelikle Cengiz başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu ana kadar bir dediğimizi iki etmedi. Cengiz başkanımızı çok seviyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımızdaki çalışmalar bitti. Üstyapı yapılınca mahallemizin şehir merkezinden farkı kalmayacak. İyi ki varsın Cengiz başkan” dedi.