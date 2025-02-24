Salihli’yi Manisa 2.Amatör Küme’de temsil edecek olan ekiplerden olan Keli Zaferspor, 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Sezona şampiyonluk parolası ile girmek isteyen Keli Zaferspor, çeşitli mevkilere 6 transfer yaparak, güçlü bir kadro oluşturdu. Hedef şampiyonluk parolası ile yola çıkan Kulüp Başkanı Alim Teker öncülüğündeki Keli Zaferspor, 6 önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Şengün, Nurettin Aydın, Hulusi Baymur, Rayim Atış, Kemal Eskioğlu ve Umut Turak’ı transfer etti.

Kulüp Başkanı Alim Teker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.