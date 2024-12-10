Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Ali Güldoğan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın geçtiğimiz hafta vefat eden babası Mehmet Ali Sakarya’nın(82), ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaymakam Güldoğan, Sakarya ailesine başsağlığı diledi.
Taziye ziyareti yapılan dua ile son buldu.
Taziye ziyaretinde Kaymakam Ali Güldoğan’a, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve İlçe Müftüsü Ali Çebi eşlik etti.