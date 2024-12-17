Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Ali İhsan Karayiğit Stadı’ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Salihli’de birçok amatör spor kulübünün hem antrenmanlarını yaptığı, hem de maçlarını oynadığı Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileniyor. Kaymakam Ali Güldoğan, bakım onarım çalışmalarının devam ettiği statta incele yaptı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz’ın yer aldığı inceleme gezisinde Kaymakam Güldoğan, yetkililerden saha hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden yapılan bakım onarım çalışmasının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması planlandığı öğrenildi.