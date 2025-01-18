Kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam eden Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, bu kez Yenipazar ve Çukuroba mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Güldoğan, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Yenipazar ve Çukuroba mahalleleri ile devam etti. Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Güldoğan, ziyarette hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve takip edileceğini belirtti.

Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Güldoğan’a, Kaymakam Refiki Osman Emir Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan eşlik etti.