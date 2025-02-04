Manisa’nın Salihli ilçesinde 2.eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timi ekipleri tarafından öğrenci servis minibüsleri sıkı denetime alınırken, denetimlerde öğrencilerin uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Salihli’de jandarma ekipleri, ’’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması" çerçevesinde 17 mahallede taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsleri denetledi. 14 asayiş ve 3 trafik olmak üzere toplam 49 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 68 servis aracı denetlenirken, 820 öğrenciye ise servis araçlarına inme binme, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, durdurduğu servis minibüslerinde yangın tüpü başta olmak üzere evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı.