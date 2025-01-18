Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağla Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencilere jandarma hakkında bilgilendirdi.

Salihli’de jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri bilgilendiren jandarma ekipleri son olarak Salihli’nin Yeşilovalı öğrenciler ile bir araya geldi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yeşilova İlkokulu’nda eğitim gören 39 öğrenciye ’Bir ders de jandarmadan’ faaliyeti kapsamında jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik sonunda jandarma ekipleri, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ile balon hediye etti.