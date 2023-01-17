Manisa’nın Salihli ilçesinde Fenerbahçe’nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere uzattı. Genç Fenerbahçeliler gıda kolisi ve giysi yardımında bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Fenerbahçe’nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere uzattı. Genç Fenerbahçeliler gıda kolisi ve giysi yardımında bulundu.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Alpay Ünlü ve üyeleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatıp farkındalık oluşturdu. Genç Fenerbahçeliler, ihtiyaç sahibi aile çocuklarına kışlık giysi yardımında bulunurken, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi yardımında bulundu. Can dostları da unutmayan Genç Fenerbahçeliler, sokak hayvanlarına da mama desteğinde bulundu.

“Yüzleri güldürdük”

Genç Fenerbahçeliler olarak yardım konusunda Salihli’de farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Grup Başkanı Alpay Ünlü “İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da kışlık giysi yardımında bulunup, onları mutlu edip, yüzlerini güldürdük. Ayrıca sokaklarımızın olmazsa olmazı olan sokak hayvanlarına da mama desteğinde bulunduk. Genç Fenerbahçeliler olarak Salihli’de bu tür yardımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.