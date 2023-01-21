Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda açık oylama ile yapılan seçimi 87’ye, 2 bin 247 gibi büyük bir farkla mevcut Başkan Erdal Tunca kazandı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda açık oylama ile yapılan seçimi 87’ye, 2 bin 247 gibi büyük bir farkla mevcut Başkan Erdal Tunca kazandı.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulu Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, başkanlık için mevcut başkan Erdal Tunca ile Bünyamin Kanatoğlu yarıştı. Ortakların yoğun katılım gösterdiği kongrede gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından, seçimlerin kongre tüzük gereği, açık yada kapalı oyla yapılması görüşüldü. Salonu dolduran ortakların seçimi açık oyla yapılmasını belirlemesi üzerine seçim açık oylama ile yapıldı. Açık oylama ile yapılan seçimi mevcut başkan Erdal Tunca 2 bin 247 oyla kazandı. Bünyamin Kanatoğlu ise 87 oy aldı.

“375 milyon lira kredi kullandırdık”

Kongrede konuşan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca “Hayali olmayanın projesi olmaz. Bizim hayalimizde var, projemizde var. Bu işler laf üreterek değil, icraat yaparak olur. Biz, geride kalan 18 aylık süreçte laf değil, iş ürettik” dedi. Kooperatifimiz büyüdü” diyen Tunca “Kooperatifimiz büyüdü, ortağımız fazlalaştı. 2021 yılında 386, 2022 yılında 394 olmak üzere toplam 780 yeni ortak kaydettik. Bu yeni ortak esnaflarımıza verdiğimiz kredi ise 105 milyon liradır. Bu 2 yılda ise toplam 236 ortağımız, ortaklıktan ayrıldı. Göreve geldiğimizde 2 bin 180 ortağımız vardı, kullandırılan kredi miktarı ise 170 milyon liraydı. Şuan itibariyle 2 bin 700 ortağımız var, kullandırdığımız kredi, 375 milyon liradır” diye konuştu. Ortakların 405’inin bayan olduğunu anlatan Tunca “Bayan ortaklarımıza da 58 milyon lira kredi kullandırdık” dedi. Yeni bina projesi hakkında da bilgi veren Tunca “Ortaklarımıza verdiğimiz yeni bina projesi çalışmalarımızda artık sona geldik. Eski binamızı yıktık, yerine ortaklarımıza yakışır bir kooperatif binası yapıyoruz. En kısa sürede temelini atacağız. Yeni hizmet binamız şimdiden Salihli’mize ve ortaklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Divan Başkanı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar, genel kurulun Salihli esnaf ve sanatkarına, hayırlar getirmesini temenni etti. Çınar, “Bakanlığımızın yaptığı ana sözleşmedeki değişikle seçimleri 3 yılda değil 4 yılda bir yapılacak. Yani 4 yıllığına seçimler olacak. 2025 yılında bir mali kongre, 2027’de de seçimli kongre yapılacak” dedi.

Konuşmaların ardından Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunun açık veya kapalı oylama ile yapılması hususu üyelere soruldu. Salonda bulunan ortakların seçimi açık oyla yapılmasını belirlemesi üzerine seçim açık oylama ile yapıldı. Açık oylama ile yapılan seçimde mevcut başkan Erdal Tunca, büyük farkla 2 bin 247 oyla kazanıp, yeniden seçilerek güven tazelerken, diğer aday Kanatoğlu ise 87 oy aldı.

“Kazanan Salihli esnafımız olmuştur”

40 yıllık üyelere plaket verildiği kongrede güven tazeleyen Erdal Tunca, “Bu seçimi ben ve ekibim kazanmadı. Bu seçimi sizler kazandınız. Bu seçimin kazananı kooperatifimiz, bu seçimin kazananı esnaf ve sanatkarımız, güzel ilçemiz Salihli olmuştur. Bizler bu saatten itibaren sizleri mahcup etmemek için, bütün güç ve gayretimizle çalışacağız” dedi. Tunca, kongreye katılan tüm ortaklara teşekkür etti.

Erdal Tunca Başkanlığı’ndaki Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi Mehmet Kara, Ali Akman, Ömer Kaya ve Ümit Türkgeldi’den oluşurken, denetim kurulu ise Ali Akca ve Naci Tan’dan oluştu. Öte yandan Bölge Birliği temsilciliğine ise Erdal Tunca, Mehmet Kara, Ali Akman, Ömer Kaya ve Ümit Türkgeldi seçildi.